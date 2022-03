Paganin: “Manca programmazione nel settore giovanile. Siamo indietro anni luce”

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin ha parlato a Tmw Radio della Nazionale e dei problemi del calcio italiano

Che ne pensa delle parole di Mancini? Pensa rimarrà come ct della Nazionale?

"Non penso sia il caso di andare a mettere sotto processo Mancini. Giovani? E' un problema di programmazione. Tanti giovani, finita l'Under, dopo pochi anni scompaiono. Se vediamo il torneo di Viareggio, adesso sembra davvero quello parrocchiale. C'è una scadenza a livello tecnico che è paurosa. Quando ti alleni e giochi con i più bravi, il livello si alza. In Italia però manca questo grande livello. E siamo indietro anni luce anche sotto l'aspetto delle infrastrutture. E poi nel settore giovanile manca programmazione. Si era pensato di fare le seconde squadre, ma solo la Juve ce l'ha fatta. Per problemi di costi neanche si sono avvicinate".