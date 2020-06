Paganin: “Nainggolan meglio di Sensi e Barella: con il belga Inter vicina alla Juve. L’ideale sarebbe…”

L’ex calciatore dell’Inter, Antonio Paganin, ha parlato a ‘Maracanà‘, su TMW Radio, del futuro di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga, in prestito dall’Inter al Cagliari, tornerà alla base a fine stagione ma il suo futuro è tutto da scrivere: “Lo terrei, i giocatori di qualità devi tenerli nelle grandi squadre. Con tutto il rispetto per Barella e Sensi, Nainggolan con un centrocampo con Eriksen e Brozovic sarebbe l’ideale. Arriveresti molto vicino al livello della Juventus. Se hai una rosa strutturata, puoi sopperire a tanti problemi che arrivano durante una stagione. Poi essere sempre al top nei momenti che contano. L’Inter si è trovata contro la Juve sempre nel peggior momento quest’anno, vedi per forma fisica e infortuni. L’hai pagata cara e così potresti risolvere il problema“.