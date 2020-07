Paganin: “Vedere i nemici di sempre vincere un altro scudetto è difficile da digerire ma…”

Massimo Paganin ha analizzato il pareggio dell’Inter con la Fiorentina: “Era una partita difficile quella di ieri sera. Non era facile trovare gli spazi e la stanchezza è venuta fuori. Siamo alla fine di un campionato in una stagione anomala. Arrivati a questo punto la stanchezza si fa sentire. Bisogna essere pratici. La mentalità vincente che vuole Conte va acquisita. È mancata un po’ di cattiveria agonistica. Non bisogna dimenticarsi gli obiettivi di inizio stagione. L’Inter ha fatto un’ottima stagione, migliorabile perché c’è sempre il rammarico di fare qualcosa in più. Va preparata l’EL e la nuova stagione. La Fiorentina non avrebbe meritato di vincere. Crei tanto e poi rischi di perdere la partita. Va fatto un ulteriore step. Vedere i nemici di sempre vincere un altro scudetto è difficile da digerire ma deve servire da stimolo. Barella? Sicuramente con lui l’Inter gioca meglio e ha dei margini di miglioramento. Non si discute ed è cresciuto molto. Fa tutte e due le fasi. Sta migliorando in fase di rifinitura. Sarà importante avere una qualità di rosa e di cambi. Sanchez? Si è mosso bene, ha fatto molto bene. Anche Eriksen mi è piaciuto molto stasera. Si è mosso di più ed è andato di più alla ricerca della palla. Manca forse solo l’affondo nella parte finale. Lukaku ha fatto una gara considerando che c’era poca ampiezza per muoversi. Young può dare continuità su quella fascia anche nei prossimi anni”.

(Inter TV)