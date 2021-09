Paganin: “Oriali perdita da non sottovalutare. Cambi sbagliati, Dzeko ieri…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore sulla prova di ieri dell'Inter di Simone Inzaghi contro il Real Madrid

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore Antonio Paganin ha parlato così della prestazione di ieri dell’Inter contro il Real Madrid: “La perdita di Oriali non va sottovalutata, è una perdita importante perché una figura di riferimento in un ambiente esplosivo peserà molto. Non sottovalutiamo il fatto poi che le prime giornate le squadre non sono ancora a posto. Ho visto per esempio un Psg soffrire in Belgio. L'Inter mi è piaciuta, Inzaghi però ha sbagliato i cambi. Doveva accorgersi che Dzeko non era nelle condizioni di rimanere in campo".