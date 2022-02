Paganin: “Inzaghi? All’inizio pensavo che l’Inter non arrivasse nemmeno tra le prime 4”

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin ha parlato del derby di sabato sera contro il Milan

"Decisiva se vince l'Inter. Non vedo però come possa incontrare difficoltà nel suo cammino. Tanti scontri diretti li ha già giocati, gli rimane solo il Napoli poi. Il Milan lo vedo in difficoltà come organico. Il rientro della Juve? Con Vlahovic ha sistemato un problema enorme come quello della punta, nato dopo l'addio last minute in estate di Ronaldo. Ma le difficoltà sono nel gioco. Con il serbo può tornare a costruire qualcosa di meglio e può rientrare almeno in zona Champions".