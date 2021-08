Paganin: “Rigore netto anche visto in televisione. Mi è sembrato strano che…”

L'analisi dell'ex nerazzurro a proposito della vittoria dell'Inter di Inzaghi contro il Verona. Focus sul rigore non concesso dall'arbitro.

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dell'Inter contro il Verona. Non una vittoria semplice, ma sicuramente meritata: "Correa? Il mister e i ragazzi si sono comportati bene. Il Verona ha giocato una buona gara, uomo su uomo a tutto campo e ha evitato di giocare. Molto bassa la percentuale di passaggi giocati, il Verona non ha mai costruito da dietro. L'unico errore che è stato fatto ha portato al gol. Poi il Verona non è mai stato pericoloso. Quello poi era rigore a mio avviso, non ho capito perché Manganiello non sia andato a vedere al Var. Correa è riuscito ad infilarsi negli spazi del Verona, che aveva allungato le distanze tra i reparti. Tanti tiri dell'Inter sono arrivati nella seconda metà del secondo tempo. Bravissima la squadra a sbloccare il risultato appena iniziato il secondo tempo. Correa è entrato con il piglio che serviva. Vidal è entrato benissimo in campo. La squadra riesce a sopperire alla mancanza di qualità e riesce a venirne fuori con i cambi. E' importante passare da partite come quelle di stasera, soprattutto quando hai appena conquistato il titolo. La capacità deve essere quella di essere lucidi. Una di quelle partite sporche, che devi portare a casa a tutti i costi. La differenza la devono fare quelli che entrano e che possono determinare il risultato. Da fuori vedi cosa potresti fare. Da lì le cose sono cambiate. Tutti quelli che sono entrati hanno cambiato l'input della gara. Chi è rimasto sa cosa deve fare e come deve farlo. Correa pochi gol? Attenzione che ci sono giocatori che a volte si sbloccano e segnano in maniera diversa. Darmian ottima partita sul piano della concentrazione, oltre all'assist. Vidal ha vinto in tutte le squadre in cui è andato. Lui sa che nelle squadre ha un ruolo importante. Adesso ha voglia di far vedere che è un giocatore diverso, fa parte del temperamento del giocatore. Non è per tutti. Bisogna aspettarlo Vidal. Oggi ha cambiato la piega che stava prendendo la gara, anche Vecino ha fatto benissimo. Il rigore? A me sembrava abbastanza netto anche visto e rivisto in televisione. Il giocatore avversario non tocca minimamente la palla. Rischia pure di fare una distorsione a Lautaro. Lautaro stava andando a calciare in porta. Il Var c'è, Manganiello doveva andare a vedere l'azione. Se fosse finita 1-1 staremmo discutendo del rigore. Nell'arco della stagione scorsa ho visto dare dei rigori molto meno netti di questo. Mi è sembrato veramente strano che lui non sia andato a rivederlo al Var".