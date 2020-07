Paganin: “Gestione ottimale della partita. Sanchez? Bisogna rendere merito allo staff per…”

Massimo Paganin ha analizzato la vittoria dell’Inter contro il Genoa: “Non c’è stata storia, questa sera. Forse come indice di pericolosità meglio nel primo tempo. Dopo i cambi la gestione della partita è stata ottimale, il Genoa stava mettendo pressione. Sanchez ha fatto molto bene. Primo tempo 83% di passaggi riusciti, nel secondo quasi 89%. Tante volte l’Inter non era riuscita a gestire la gara. Parte forte ed è brava a fare gol. Mi è piaciuta molto la personalità con la quale ha gestito la gara. Bisogna sempre vincerle queste partite. Stai legittimando il secondo posto come gol fatti e il primo come difesa. Lukaku sta benissimo fisicamente, ho visto dei recuperi di Sanchez anche sul finire della partita. La condizione mentale fa una grandissima differenza. Il gol di Lukaku è stato molto bello, doppio passo e lucidità nelle scelte. E’ stato fatto un gran lavoro”.

SANCHEZ: “Ha grande qualità, non fa passaggi banali. Fa sì che gli avversari vadano in difficoltà. Un giocatore così lo devi raddoppiare e triplicare. Si inserisce con i tempi giusti facendo l’elastico, la varietà dei movimenti è tantissima. La sua grandissima qualità dal punto di vista tecnico. E’ stato fatto un gran lavoro dallo staff dell’Inter per metterlo nelle condizioni psicofisiche di cui gode ora. Sarà utile soprattutto in Europa League”.

VITTORIE IN TRASFERTA: “Hai una grandissima personalità, non senti il fattore campo. La pressione a San Siro è una pressione alla quale si devono abituare. Il post lockdown ha fatto sì che il fattore campo incidesse pochissimo. C’è più rispetto per una squadra che ha fatto così bene in trasferta. sarà molto più importante l’approccio alle prossime due gare”.