Paganin: “Inter, scudetto straordinario. Conte cresciuto a livello personale”

Così l'ex nerazzurro: "E' stato colmato il gap: il lavoro di Conte è molto importante. Tutti insieme devono passare allo step successivo"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Massimo Paganin, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dello scudetto da parte dell'Inter: "Il progetto deve continuare così com'è. La dirigenza anche nella scorsa stagione è riuscita a gestire le varie situazioni e a mantenere l'equilibrio. Conte è cresciuto a livello personale, qualche anno fa la situazione Eriksen l'avrebbe gestita in maniera diversa e Christian non sarebbe rimasto. Conte ha smussato degli spigoli e la rosa è competitiva: noi ai livelli del Bayern o del City, però ha fatto grandi passi in avanti.