Paganin: “Inter, avere la LuLa fa la differenza. Simbolo? Ecco il mio nome”

Ai microfoni di TMW Radio, l'ex difensore dell'Inter, Massimo Paganin, ha analizzato la prestazione dei nerazzurri ieri a Torino

"Avere due giocatori come Lautaro e Lukaku fa la differenza, ma anche Sanchez. Con loro la squadra sa che quando vai in campo puoi far sempre male. I tanti gol vogliono dire che è una squadra propositiva, come lo scorso anno. Conte ha lavorato bene, la squadra ha una consapevolezza importante. E' la fase difensiva dell'Inter che è cambiata, proprio da Inter-Torino di un girone fa. La squadra ha trovato il suo equilibrio, si difende più bassa ed è capace di soffrire. Conte è stato bravo a dare gli strumenti giusti a questa squadra. Come giocatore il più importante è De Vrij, è uno dei più forti ad interpretare quel sistema di gioco".