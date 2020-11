Paganini: “Inter e Juve forti su Emerson in estate. Napoli? Prima di pensare a lui…”

A Radio Kiss Kiss, Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport ha parlato della prossima finestra di mercato. Questo il focus su un obiettivo di mercato anche dell’Inter: “Su Emerson Palmieri c’erano andate forti quest’estate la Juve e l’Inter. Giuntoli l’ha seguito per tanto tempo, è un giocatore molto duttile. Potrebbe essere un obiettivo per il mercato di gennaio del Napoli, ma prima di andare a prendere un giocatore così importante deve essere completata prima qualche operazione in uscita”.