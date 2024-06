Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu: Il procuratore ha fatto i suoi conti, per me è la volontà del calciatore quella di andare a Monaco e sarà difficile che rimanga. Il futuro all'Inter è molto in bilico. Anche quando uno fa un rinnovo di un contratto, oggi conta poco. E' vero che le società se la prendono con i procuratori, ma è anche vero che le società usano i procuratori per arrivare a certi giocatori. Spero si chiuda presto la questione del rinnovo di Inzaghi, che è il perno principale dell'Inter. Poi è chiaro che l'Inter è stata spiazzata da questa vicenda Calhanoglu, si sono trovati spiazzati dalla decisione. Il piano B in casa è Frattesi, ma l'Inter ad oggi non ha in mano il sostituto".