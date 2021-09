Paganini: “Italiane in Champions? Livello Serie A sceso. La partenza di certi campioni…”

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha commentato così le partite delle squadre italiane in Champions League

"Ci si aspettava di più forse da Inter e Milan: il problema è che in queste competizioni non devi sbagliare nulla e devi avere attenzione e personalità. Sono arrivati grandi allenatori ma sono partiti grandi calciatori come Hakimi e Lukaku, Ronaldo e lo stesso Romero per l'Atalanta. Questo significa che il livello tecnico del campionato italiano è sceso parecchio. Speriamo che la distanza alla lunga possa essere compensata con un pizzico di fortuna e tenacia e un approccio diversoe".