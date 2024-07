Paolo Paganini, giornalista RAI, ha parlato a TMW Radio del mercato della Juventus, molto attiva in queste prime fasi

" Thuram è un ottimo colpo ma sembra che abbiano le idee chiare in tutti i reparti. Se ne parla molto bene, Giuntoli questi ultimi acquisti li monitora da quando era al Napoli, sono situazioni che porta avanti da tempo. Thuram era sicuramente un obiettivo da tempo per lui".

Rabiot?

"Se arriva Koopmeiners, vuol dire che la trattativa Rabiot è in alto mare. C'è un ottimo rapporto tra Rabiot e Motta dai tempi del PSG ma bisogna fare anche i conti in questo caso e la Juve come priorità ha quella di prendere l'olandese, altrimenti con Rabiot avrebbe chiuso da tempo".