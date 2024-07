Inter-Juventus sarà una questione di famiglia. Lilian Thuram avrà il cuore diviso a metà, con Marcus pronto a sfidare suo fratello Khephren, ormai a un passo dal club bianconero. Sarà una sfida suggestiva per i due ragazzi cresciuti a pane e pallone, sulle orme del proprio padre.

Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Fratelli, ma non coltelli. Figli d’arte, con papà Lilian, ex difensore di Parma e Juve, sempre presente tra tribune e allenamenti. Marcus e Khephren Thuram si ritroveranno avversari in Serie A. Marcus attaccante nell’Inter campione d’Italia; Khephren centrocampista nella nuova ambiziosa Juve di Thiago Motta.