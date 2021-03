Pagelle GdS / Inter-Atalanta: Skriniar simbolo, male in 2. Lautaro ‘alla Eto’o’

Le pagelle de' La Gazzetta dello Sport sull'Inter di Antonio Conte all'indomani del successo per 1 a 0 sull'Atalanta a San Siro

Alessandro De Felice

Milan Skriniar e Samir Handanovic. Sono loro i migliori in casa Inter nella sfida contro l'Atalanta, vinta a San Siro col risultato di 1-0. Lo slovacco mette la zampata vincente, il capitano ferma in sequenza Zapata, Muriel e Toloi. Per La Gazzetta dello Sport la prova dei due calciatori di Conte è da 7. Skriniar è "simbolo dell’Inter che si esalta difensivamente. Soffre Zapata ma prende le misure, va in area e su angolo segna il suo terzo gol, in chiusura diventa insuperabile. Conte lo ha riportato sui livelli di due anni fa". Handanovic, invece, "c’è. Sempre. Su Zapata di testa, su Muriel al tiro, su Toloi che nel finale tenta l’incursione. C’è e s’è messo alle spalle i momenti un po’ così di inizio stagione. Come “anda” adesso Handa".

Male Arturo Vidal, l'unico insufficiente insieme a Lautaro (5,5: "Quasi versione moderna dell’Eto’o di Mou: sacrificio totale largo a sinistra, a volte marca lui Toloi, non il contrario. Un compito svolto con polmoni degni di nota: ma paga in lucidità") con il 5 in pagella: "Conte avrà pensato allo scontro fisico con l’Atalanta e ha scelto Vidal, ma la risposta è stata negativa: molle e fuori tempo, aggredito da Freuler, perde palloni sanguinosi. Anello debole della catena. Fino all’uscita".

Sufficiente Lukaku ("Niente gol, con quel Djimsiti implacabile addosso e Romero che letteralmente gli toglie il 2-0. Fa reparto da solo ma di fatto non riesce a liberarsi. Non la serata migliore"), mentre entra bene Christian Eriksen, che prende 6,5: "Vidal per il match fisico? No, da ieri Eriksen che è diventato un altro, la mezzala trequartista che si sacrifica con recuperi decisivi e ispira la manovra. Angolo del gol compreso".

E Conte? Per La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Inter è da 6,5: "Partita rischiosa, tutta controllo e ripartenza, con l’Atalanta che però sfiora il gol e l’avrebbe meritato. Inter bassa, difensiva e che cede (troppo) l’azione. Ma con una difesa che somiglia sempre più alla BBC".