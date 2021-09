Inter-Atalanta, pagelle TS: Handanovic, non ci siamo. Calhanoglu dimostra limiti

Le pagelle di Tuttosport: Barella sempre più decisivo, bene Dzeko e i subentrati, Lautaro si perde dopo un ottimo inizio

Finisce 2-2 la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta. Tuttosport boccia in maniera netta Handanovic ("Nessuna responsabilità sul primo gol dell'Atalanta, ma sul secondo non ci siamo. Malinovskyi azzecca un altro siluro, stavolta centrale, e il portiere avrebbe tutto il tempo per respingere lateralmente, come da manuale delle scuole calcio. Invece serve il più comodo degli assist a Toloi. Sul terzo poi, per fortuna annullato, soprassediamo… ") e Calhanoglu ("Mentre Brahim Diaz segna a raffica, il turco palesa tutti i suoi limiti di continuità"). Miglior interista è Barella.