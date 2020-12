Pagelle GdS – Cagliari-Inter: Eriksen indifendibile, Sensi leader. Conte da 7. E il peggiore…

Nonostante il successo per 3-1 in rimonta alla Sardegna Arena contro il Cagliari, non mancano le ‘note dolenti’ in casa Inter. Per La Gazzetta dello Sport sono cinque le insufficienze tra i nerazzurri dopo la vittoria contro i rossoblù di Di Francesco.

Il peggiore? Per la Rosea Ivan Perisic (5): “Questione complessa. Ambientarsi a cinque dopo una vita da esterno alto non è facile. Però dovrebbe fare più sacrifici. Entra in partita dopo una ventina di minuti, un errore sottoporta, prima cambio“. Male anche Skriniar (5,5), Darmian (5,5) e Hakimi (5,5), oltre ad Eriksen (5,5): “Caro Eriksen, difficile difenderla se neanche dal 1′ riesce a imporsi. Bella partenza, passaggio gol, tiro, poi scompare fino al cambio. Senza mai prendere in mano l’Inter“.

Brilla Barella (7,5): “Più che LuLa, LuBa. L’altro indispensabile, il ragazzo di casa che non esulta ma castiga la sua ex con il gran gol da fuori e l’assist del 2-1. Oltre a tantissimo lavoro, sebbene non fosse al massimo“. Bene anche Sensi (6,5. “Altra storia rispetto ad Eriksen. Altra velocità. Altra voglia d’incidere. Attivo nella manovra, non sta mai a guardare. La differenza tra chi pensa da leader e chi no“) e D’Ambrosio (7. “Una vita da D’Ambrosio che in estate pareva insostituibile e poi è finito fuori dai radar. Non la prima volta. Poi dentro per Hakimi e in pochi minuti ti cambia la vita“).

La Rosea esalta anche Antonio Conte, che si merita un 7: “Mossa vincente: cambio di sistema e interpreti giusti. Per una volta è anche inattaccabile su Eriksen. Da capire se avrà voglia di insistere sulla difesa a quattro dall’inizio proprio contro il Napoli“.