Inter-Atalanta, pagelle GdS: “Barella show, Calhanoglu il peggiore ma altri due insufficienti”

In casa Inter è tempo di analisi e riflessioni dopo il 2-2 contro l'Atalanta. La Gazzetta dello Sport assegna solamente tre insufficienze tra i ragazzi di Inzaghi. Il peggiore è Calhanoglu (5), "Un quarto d'ora d'illusione: sembrava il Calhanoglu milanista, poi scompare". Ma sono negative anche le prove di Handanovic e De Vrij (5 per entrambi) mentre il migliore è Barella: "Mediano, assist-man, trascinatore, un ossesso. Crea l'1-0, innesca il 2-2, mette sempre palle pericolose in area e fa impazzire De Roon. Hombre verticalissimo", con tanto di 7,5 in pagella.