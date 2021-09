TS – Fiorentina-Inter, le pagelle: brillano in 5, Barella il top. Un rimandato

Ecco i principali voti del quotidiano dopo la vittoria di ieri dei nerazzurri per 3-1 sul campo della Fiorentina

Arrivano cinque 7 in pagella nell’Inter dopo la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina perTuttosport. Stesso voto per Samir Handanovic, Matteo Darmian, Ivan Perisic, Edin Dzeko e Nicolò Barella, il migliore in campo dei nerazzurri secondo il quotidiano: “Fatica inizialmente nelle idee, ma fa la differenza quando serve Darmian e rimette in pista i suoi. Fra i migliori in assoluto della ripresa”, si legge. È stato invece Skriniar l’unico insufficiente e rimandato da Tuttosport, con un 5,5 in pagella: “Gonzalez gli “scippa” il pallone quando serve l’assist a Sottil per l’1-0. Anche in precedenza l’argentino l’aveva costretto al giallo. Poi prende le misure e non rischia altro”, si legge.