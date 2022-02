Pagelle Inter-Liverpool, TS: “Calhanoglu gigante, lotta come il miglior Barella. Bastoni flop”

Sono due i migliori in campo per l'Inter secondo Tuttosport: Calhanoglu e Skriniar, entrambi da 7

Sono due i migliori in campo per l'Inter secondo Tuttosport: Calhanoglu e Skriniar, entrambi da 7. "Di testa, sfiora il gol su angolo di Calhanoglu ma il meglio - come comporta il ruolo - lo dà nella sua di area, dove i suoi tentacoli sono ovunque", il commento in merito all'ex Sampdoria mentre il centrocampista turco "per un’ora gioca da gigante, innescando ogni occasione pericolosa nerazzurra e lottando come il miglior Barella sulle seconde palle". Bene (6,5) anche Dumfries e Perisic mentre deludono Dzeko e Brozovic (5,5). Il peggiore in campo è Bastoni (voto 5) che "rovina tutto perdendo Firmino sul primo gol".