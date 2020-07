Pagelle TS, Roma-Inter: si salvano Handanovic e Gagliardini, Eriksen “non pervenuto”. Lautaro…

È Stefan De Vrij il migliore dell’Inter nella sfida dell’Olimpico contro la Roma secondo Tuttosport. Il difensore olandese ex Lazio fornisce una prestazione da 6,5 per il quotidiano: “Attento su Dzeko, trova il tempo giusto per segnare l’1-0 saltando in mezzo a Kolarov e Spinazzola. Il meno colpevole sui due gol subiti“. Positive le prove di Gagliardini (“Partita senza lampi ma anche senza errori“) e Handanovic (“La parabola che permette a Mancini di colpire di testa attraversa tutta l’area piccola, zona di sua competenza. Attento su Veretout in avvio di secondo tempo“), entrambi sufficienti, così come i subentrati Lukaku, Moses e Biraghi.

Delude ancora una volta Lautaro, che si becca un 5: “Corre tanto e forse perde un po’ di lucidità. Reclama per un fallo di Kolarov dal quale nasce l’1-1. Quando si accende con uno stop perfetto e una conclusione altrettanto magnifica per il 2-1, il gol gli viene giustamente annullato per fuorigioco. Non è serata“. Male anche gli esterni Young e Candreva, mentre anche Eriksen è da 5: “Non pervenuto“.

Da 6 anche Antonio Conte: “Prova a scombinare i piani di Fonseca alzando Brozovic a supporto dei due attaccanti. Fa su e giù nell’area tecnica come se avesse ancora gli scarpini ai piedi. Spinazzola, cercato a gennaio, gli regala il pareggio. Per puntare allo scudetto gli mancano almeno due centrocampisti di grande qualità e personalità“.

I voti di Tuttosport: Handanovic 6; Skriniar 5.5, De Vrij 6.5, Bastoni 5 (dal 36′ st D’Ambrosio ng); Candreva 5 (dal 22′ st Moses 6), Barella 5.5, Gagliardini 6 (Dal 24′ st Eriksen 5), Young 5 (Dal 22′ st Biraghi 6), Brozovic 5.5; Lautaro 5 (Dal 22′ st Lukaku 6), Sanchez 5. All. Conte 6.