GdS – Inter-Real Madrid, pagelle: malissimo gli esterni. Conte, giusto porsi delle domande

L’Inter perde contro il Real Madrid 0-2: prestazione ampiamente deludente, quella dei nerazzurri, mai realmente in partita e ora a un passo dall’eliminazione dalla Champions League. Per La Gazzetta dello Sport il peggiore in campo è stato Vidal, che compie “un’ingenuità inconcepibile a questi livelli, lascia la barca col mare in tempesta“. Malissimo gli esterni Hakimi e Young, entrambi ampiamente bocciati. Emblematico il giudizio su Conte: “Se la rotta non si inverte, è giusto porsi delle domande. I soliti errori, il solito approccio morbido: in Champions ora serve un miracolo, ma forse adesso non è neppure i lprimo dei pensieri“.

Queste le pagelle:

Handanovic 6; Skriniar 5,5, de Vrij 6, Bastoni 5 (dal 1′ st D’Ambrosio 5,5); Hakimi 4,5 (dal 18′ st Sanchez 5,5), Barella 5, Gagliardini 5 (dal 33′ st Sensi 6), Young 4,5; Vidal 4; Lukaku 5,5 (dal 41′ st Eriksen sv), Lautaro 5 (dal 1′ st Perisic 6). Conte 5.