Inter-Parma, pagelle TS: anche Hakimi bocciato. Solo in 4 sono sufficienti

Un 2-2 che lascia grandissimo amaro in bocca in casa Inter. Non tanto per come è avvenuto, visto il pareggio di Perisic in extremis, ma per il dominio sulla partita e gli ennesimi svarioni difensivi. Tuttosport ha giudicato la prestazione dei nerazzurri, dando la sufficienza soltanto a quattro giocatori: Andrea Ranocchia (6), Nicolò Barella (6.5), Brozovic (7) e Perisic (6.5). Bocciato anche Achraf Hakimi, a cui il quotidiano dà 5: “Non è in un grande periodo: poche le accelerazioni, in più due buone occasioni di testa e non lo sfrutta a pieno. In più, non è perfetto nella diagonale dello 0-1”. Stesso voto anche per Antonio Conte: “La scelta di De Vrij su Gervinho non paga, così come avrebbe fatto comodo prima Pinamonti per togliere attenzioni su Martinez. Il pari non basta a salvare la partita”.