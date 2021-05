GdS, il pagellone: Inter, scudetto targato Lukaku. Conte da 10, Barella e Lautaro top

Il pagellone de La Gazzetta dello Sport sulla stagione dell'Inter: voti altissimi anche per de Vrij e Hakimi

Festa a grande nella Milano nerazzurra: l'Inter conquista lo scudetto numero 19 della sua storia con 4 giornate di anticipo. Nel classico pagellone de La Gazzetta dello Sport il voto più alto, tra i calciatori, spetta a Romelu Lukaku: "C'è sempre stato. Non solo con i gol e con gli assist: la via più semplice da seguire per i suoi, nei momenti di difficoltà. E quella più difficile per gli avversari: impossibile limitarlo". Al top anche de Vrij, Barella, Hakimi e Lautaro, ma il migliore in assoluto è l'allenatore, Antonio Conte: "Ha chiuso l'era Juve che lui stesso aveva aperto.