Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il noto agente Silvio Pagliari ha parlato così del futuro di Arturo Vidal, obiettivo di mercato dell’Inter per il centrocampo: “Se Vidal vuole andare via fai fatica a tenerlo, ma sia il pubblico che Valverde vorrebbero trattenerlo. L’Inter sta facendo un mercato per vincere lo scudetto, la Juventus sta lavorando più ad ampio respiro perché la rosa è già straordinaria”.