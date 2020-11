Intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca ha parlato di Handanovic e del suo rendimento:

“Nel pre lockdown era immenso, da marzo e aprile è più vulnerabile. Rimane sempre un grandissimo portiere, ma si è abbassata tantissimo la media tiro parata, anche nelle uscite basse non è più come prima. Il campionato è iniziato a giugno, non è più l’Handanovic di prima”.