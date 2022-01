Pagliuca: “Handanovic ancora ottimo portiere. Onana? Non sarà subito titolare”

L'ex numero 1 dell'Inter dice la sua sulla strategia scelta dalla dirigenza nerazzurra per il futuro della porta

Gianluca Pagliuca, indimenticato ex portiere dell'Inter, intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla strategia scelta dalla dirigenza nerazzurra per quanto riguarda la porta, con l'ingaggio ormai definito di Onana: "Handanovic è ancora un ottimo portiere, sta facendo molto bene. Sinceramente a inizio campionato aveva fatto qualche errore, ma adesso è molto continuo, è imbattuto da più di 500 minuti, e secondo il mio punto di vista è ancora buono. Se prima parava da 10, ora lo fa da 8-8,5, ed è sufficiente per una grande squadra come l'Inter. L'ingaggio di Onana? Sono d'accordissimo, a meno che non si vada a fare caos come sta succedendo al Paris Saint-Germain con il dualismo Keylor Navas-Donnarumma. Non credo che Onana verrà subito a fare il titolare: comincerà Handanovic, magari giocherà un po' in campionato e un po' in Coppa Italia, poi piano piano verrà inserito gradualmente come titolare".