Pagliuca: “Se il Napoli vince a Milano, elimina l’Inter dalla lotta scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Gianluca Pagliuca , ex portiere, ha parlato così della corsa scudetto e di Inter -Napoli di domani: “Se gli azzurri vincono a Milano, eliminerebbero l’Inter dalla lotta scudetto. Se dovesse vincere l’Inter, si avvicinerebbero un pochino le altre.

Il Napoli è meritatamente in testa e se continuerà a giocare come nel girone di andata vincerà con merito lo scudetto. Credo che Spalletti riuscirà a tenere la squadra viva, compatta e concentrata, penso che vincerà il Napoli. Ma se dovesse esserci una battuta a vuoto, dietro ci sono squadre come la Juve, l’Inter, il Milan, ma anche Roma e Lazio che possono dire la loro”.