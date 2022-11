Pagliuca: “All’Inter presi una multa da 2 mln per la Virtus Bologna: vi racconto”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Pagliuca , ex portiere dell'Inter, ha raccontato un divertente aneddoto riguardante il suo tifo per la Virtus Bologna di basket: "Era il '98, dovevamo giocare Inter-Udinese mercoledì sera: parlai col mister e gli dissi che volevo andare a vedere la semifinale di Eurolega Virtus-Fortitudo.

Gigi mi disse di no, che avrei dovuto fare il professionista. Io gli dissi che avrei dormito a casa, ho la casa di fianco all'Unipol Arena, ma lui continuava dire no. Io però prendendo la tangenziale per Milano, presi il bivio per Bologna per la semifinale: però mi inquadrarono. Il giorno dopo arrivai ad Appiano e c'era Simoni per riscuotere 2 milioni di lire di multa".