Pagliuca: “Onana non è superiore ad Handanovic. Samir è ancora forte. In Coppa d’Africa…”

Intervistato da Tuttosport, Pagliuca parla del futuro della porta dell’Inter

Intervistato da Tuttosport, Gianluca Pagliuca dice la sua sul momento di Maignan. Inoltre l'ex portiere nerazzurro parla del prossimo acquisto in porta dell'Inter, André Onana. "Maignan oggi è il portiere più forte in Italia? Lo è in compagnia di Ospina. Un altro portiere che mi ha sorpreso tanto. Ma non dimentichiamoci nemmeno di Handanovic e Szczesny".