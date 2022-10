Pagliuca: “Occhio al Plzen ma l’Inter ce la farà. Handanovic? Purtroppo per lui…”

"Onana è un buon portiere, Handanovic, purtroppo per lui, quando si va verso i 40, si tende a favorire il portiere più giovane e che ha più avvenire. Plzen? Bisogna stare attenti, il Plzen vuole fare la partita, un paio di anni fa l'Inter ha pareggiato in casa e non si è qualificata, memori dell'esperienza precedente, secondo me riuscirà a vincere e fare bene ed eliminare la bestia nera che è il Barcellona"