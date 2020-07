Pagliuca: “Inter, rammarico scudetto in un caso. Eriksen? Se Conte fa giocare Borja…”

Ospite di Sky Sport 24 nel corso della trasmissione “Super Weekend”, l’ex portiere dell’Inter Gianluca Pagliuca ha parlato della squadra nerazzurra di Antonio Conte: “L’Inter è al secondo posto a sei punti dalla Juve: questa stagione non è così catastrofica. Se non dovesse vincere lo scudetto per 3 o 4 punti, ci sarebbe tanto rammarico per i punti persi in partite come quelle contro Sassuolo e Bologna. Scudetto? Può perderlo solo la Juve; è la squadra più forte ma non più invincibile. Eriksen? Ha fatto benissimo in Premier League, ha avuto problemi di inserimento. Passare dall’Inghilterra alla Serie A è complicato: lì ti lasciano giocare di più, in Italia ci sono più marcature. È un giocatore importante. Sinceramente pensavo si inserisse subito e invece no. Conte fa giocare Borja Valero e quindi vuol dire che si aspettava di più“.