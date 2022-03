Pagliuca: “Zenga mi ha detto di aver votato per me. Storicamente l’Inter ha sempre…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro a Inter TV

Pagliuca entra a far parte della Hall of Fame dell'Inter. Ecco le sue parole a Inter TV: "Un piacere, grazie. L'Inter ha sempre avuto grandissimi portieri. Sono molto felice di essere della famiglia. Speriamo che la nostra presenza porti bene alla prima squadra e che riesca a vincere. Momento più bello? Fortunatamente ne ho passati tanti di belli qui all'Inter. Parigi, nel maggio '98. Il mio primo e purtroppo ultimo trofeo vinto con la maglia dell'Inter. Un ricordo indelebile quella finale con la Lazio. Walterone Zenga l'ho visto recentemente e mi ha detto che mi ha anche votato. Ci siamo scambiati la porta. L'Inter storicamente parlando è sempre stata una società con portieri validi. Sono felice e contento stasera, mi verranno in mente tutti i ricordi. Sempre bello provare certe emozioni. Auguro a tutti di avere e provare le emozioni che ho provato io".