Pagnoni: “L’AIC rischia di finire in fuorigioco: i ritardi di Tommasi e il fallimento del sindacato anomalo”

“Il calcio italiano è pieno di fallimenti, adesso rischia di aggiungersi anche quello dell’AIC“. Nel suo editoriale sulle pagine de’ Il Giornale, Elia Pagnoni evidenzia il momento di difficoltà dell’Associazione Calciatori dopo l’accordo raggiunto in maniera autonoma dalla Juventus con la squadra per la riduzione degli stipendi di marzo, aprile, maggio e giugno. “È sempre stato il sindacato più anomalo del mondo, ma adesso quello dei calciatori rischia anche di finire in fuorigioco“.

Una mossa che apre la strada ad accordi ‘aziendali’ anche in altri club “in attesa che il sindacato di Damiano Tommasi si dia una mossa, che esca dalla nebbia e cominci ad affrontare il tema, inevitabile, con le leghe“. Secondo Pagnoni, “I ritardi di Tommasi potrebbero costare cari al sindacato che forse dovrebbe ormai rendersi conto che non ha più senso un carrozzone onnicomprensivo che va dalle superstar ai dilettanti“.

La mossa della Juventus evidenzia la crescita delle percentuali di non concludere il campionato: “Evidentemente a Torino sono più realistici che ad altre latitudini e sanno che difficilmente questa stagione si concluderà“.