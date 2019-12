Pairetto per Inter-Genoa: ecco perché non può arbitrare la Juve ma i nerazzurri sì

Due giorni fa è divampata forte la polemica relativa alla designazione di Luca Pairetto per Inter-Genoa. Il fischietto è figlio dell’ex designatore Pairetto coinvolto in Calciopoli e fratello di un dirigente della Juventus. In tanti si sono chiesti perché Pairetto non possa arbitrare i bianconeri ma venga mandato a dirigere l’Inter (soprattutto in un momento così delicato della sfida per la testa della classifica). Scrive a questo proposito Libero: “Va precisato che l’incompatibilità dell’arbitro con la Juve non ha nulla a che fare con il lavoro del fratello, ma dipende da fatto che appartenga alla sezione di Torino e quindi non può essere impiegato né nelle partite dei bianconeri né in quelle dei granata”. Il quotidiano aggiunge e conclude: “Fatto sta che i designatori avrebbero potuto evitare di assegnare Pairetto a Inter-Genoa, considerando che una parte del tifo calcistico italiano si alimenta di polemiche e sospetti. Basterà però un gol di Lukaku o di Lautaro per far cadere tutto immediatamente nel dimenticatoio”.

(Libero)