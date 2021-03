Palacio salta l’Inter. A fine stagione parlerà del rinnovo con Sabatini

L'attaccante 39enne non ci sarà per squalifica contro i nerazzurri. Per il Bologna è ancora importante e a fine stagione penserà se rimanere

Eva A. Provenzano

La Gazzetta dello Sport parla di calciomercato e di sì che pesano per il futuro. Non ci sono giocatori interisti nell'articolo della rosea ma si parla di un ex nerazzurro che non ha ancora rinnovato. Rodrigo Palacio ha 39 anni ed è ancora importantissimo per il Bologna di Mihajlovic. I due ex interisti saranno i prossimi rivali dell'Inter in campionato, ma el Trenza non ci sarà perché squalificato.

A fine stagione arriverà la sua decisione sul rinnovo. Secondo il giornale sportivo ci penserà qualche giorno come ha fatto prima della firma sul contratto per la stagione 2020-2021. "La dirigenza bolognese ha fatto capire al giocatore che lo reputa ancora importante, ma Sabatini e Palacio hanno rimandato ogni discorso. L’ingaggio non sarà un ostacolo", si legge.