Inzaghi avrà presto il sesto difensore tanto richiesto. Tomas Palacios è pronto per iniziare la sua nuova avventura in nerazzurro. Ieri le visite mediche, quanto prima firmerà il contratto e inizierà ad allenarsi con l'Inter ad Appiano Gentila.

"Ormai siamo ai dettagli burocratici. Tomas Palacios, centrale mancino di 21 anni, sta per diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Siamo al più classico dei "manca soltanto la firma". Il nero su bianco che sancirà l'accordo fino al 2029: cinque anni di contratto. L'ultimo sigillo arriverà a breve, forse già nella giornata di oggi, ma vanno prima limati gli ultimi dettagli. L'argentino, nato e cresciuto nella provincia della Pampa, a General Pico, sarà il sesto centrale difensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Farà il vice Bastoni. L'Inter ha investito sei milioni e mezzo di euro per portarlo a San Siro e farlo crescere alle spalle del braccetto sinistro nerazzurro. Un'operazione simile a quella di Bisseck, arrivato l'anno scorso per 7 milioni di euro", riporta La Gazzetta dello Sport.