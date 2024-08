Mister Inzaghi ha scelto di impiegare dal primo minuto Lautaro Martinez nonostante qualche problema fisico recente: «Ha fatto bene a far giocare l'argentino perché è un giocatore fondamentale, è un leader, trascinatore, un riferimento. Inzaghi sposa tanto queste figure, si crea una certa alchimia nei due là davanti e se ci sei sessanta minuti ti metto in campo per dare il massimo poi ho i ricambi in panchina. Inzaghi ha trovato i suoi equilibri, giocano quelli che stanno meglio», ha concluso Parolo.