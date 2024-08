Si aspetta solo il via libera dall'argentina per far firmare il contratto al giocatore e iniziare ad allenarsi

Andrea Della Sala Redattore 28 agosto 2024 (modifica il 28 agosto 2024 | 10:16)

L'Inter aspetta Palacios. Inzaghi voleva un sesto difensore, un mancino da alternare a Bastoni. Il profilo è stato individuato nell'argentino, con il quale è tutto definito. Si aspetta solo il via libera dall'argentina per far firmare il contratto al giocatore e iniziare ad allenarsi.

"E Palacios? Tomas ovviamente resta il primo grande tifoso della fumata bianca: fin dal primo momento della trattativa, l’Inter è stata la sua priorità ed è anche grazie a questo pressing che i nerazzurri hanno battuto la concorrenza dei club tedeschi. Palacios non vede l’ora di unirsi ai nuovi compagni, così come Inzaghi gradirebbe iniziare presto a lavorare con il centrale che nei suoi piani è destinato a vestire i panni del vice Bastoni. Perché la burocrazia avrà i suoi tempi, ma anche il campo non scherza", spiega La Gazzetta dello Sport.