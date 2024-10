"Un indizio in vista dei prossimi match. Prima della sosta l’Inter giocherà contro Venezia, Arsenal e Napoli. Palacios è fuori dalla lista Champions, ma arruolabile in campionato. Inzaghi potrà contarci. Palacios è stato un affare alla Bisseck, preso in estate per 6,5 milioni. L’argentino troverà più spazio col passare dei mesi. L’idea dell’Inter è quella di farlo crescere con calma all’ombra dei totem - Bastoni su tutti, visto il mancino - e poi schierarlo più spesso. A dicembre dell’anno scorso, dopo appena 8 minuti in quattro mesi, Bisseck giocò quattro partite di fila da titolare segnando anche un gol al Lecce".