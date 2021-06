Palanca: “Inter, Inzaghi può far bene. Spalletti al Napoli? Non mi piace”

Le parole dell'ex calciatore a proposito del valzer di allenatori che ha coinvolto l'intera Serie A

"L'Italia finora è andata forte. Oltre a Francia, Inghilterra e Spagna ci siamo anche noi. Bisogna vedere come si arriva in fondo a livello fisico". Così Massimo Palanca a proposito degli Europei e degli azzurri. A Tuttomercatoweb.com parla anche di Raspadori, il talentino del Sassuolo che piace anche all'Inter: "Mi intriga, è davvero interessante ma non bisogna mettergli pressione. E' intraprendente, ha la sveltezza giusta negli ultimi metri".

"Mourinho alla Roma ma pure il ritorno di Allegri alla Juve, anche se non mi stupisco più di niente. L'Inter credo che continuerà ad avere una bella rosa, anche Inzaghi può far bene".

"Aveva già una bella squadra e se non erano autolesionisti potevano far qualcosa di buono. Spalletti? Non mi piace, non mi convince. Ma alla fine contano i giocatori e occorrerà vedere se verrà fatto lavorare in pace"