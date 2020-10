Palermo elogia Lautaro: “È uno dei migliori e continua a crescere. All’Inter ha mostrato…”

Martín Palermo è stato uno dei grandi attaccanti del calcio argentino, ecco perché le sue ultime dichiarazioni su Lautaro Martinez non passano inosservate in Argentina. L’ex nazionale argentino elogia il Toro incoronandolo come un dei migliori attaccanti in circolazione. “Ha fiducia e nell’Inter ha mostrato un grande potenziale. Ha molte cose da imparare e continua a crescere, ma ha già dimostrato di essere al livello per poter giocare titolare in Nazionale. Lautaro è uno dei migliori“.

(ESPN)