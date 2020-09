Palladino: “Inter, Conte farà di tutto per battere la Juve. Giovane più interessante? Salcedo”

Intervistato da calciomercato24.com, Raffaele Palladino, ex attaccante di Juventus, Genoa e Crotone fra le altre, ha parlato così del prossimo campionato e della lotta scudetto tra Juve e Inter:

“Resta sempre la Juve la squadra da battere. Conosco bene però Conte, il suo spirito di rivalsa verrà fuori. Lo scorso anno è rimasto contento a metà, lui ha sempre l’obiettivo di vincere. A metà anno le cose andavano bene, poi con il Covid è cambiato tutto. Conte vorrà fare di tutto per vincere e l’Inter è sicuramente la prima rivale della Juventus. Il giovane più interessante? Per me Zaniolo a livello internazionale. Ci sono tanti altri giovani italiani. Io però dico Salcedo dell’Inter, è molto giovane e può avere un grande futuro. Tutto dipenderà se l’Inter lo manderà a giocare in prestito in qualche club“.

