Palladino: “Sensi in campo un artista, ci mancherà tantissimo. Nell’ultimo periodo…”

Alla vigilia della sfida contro la Lazio, l’allenatore del Monza Raffaele Palladino ha parlato così in conferenza stampa del ko di Stefano Sensi.

”Sensi in campo è un artista, ci mancherà tantissimo. Nell'ultimo periodo associava alle qualità tecniche anche quelle fisiche e mi stava sorprendendo sotto tutti i punti di vista. Mancherà, ma ci sono diversi calciatori bravi per sostituirlo. Abbiamo dei giovani ma anche dei calciatori più esperti a centrocampo per sostituirlo”, le sue dichiarazioni.