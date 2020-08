L’Inter non molla un vecchio pallino: poteva già essere nerazzurro, ora possibile sorpasso sulla Lazio

L’Inter potrebbe inserirsi nella trattativa tra Lazio e Fares. Secondo quanto riferisce AlfredoPedulla.com, il club nerazzurro apprezza l’esterno della Spal. Il club estense non ha ancora raggiunto l’accordo con la Lazio e se trascorresse altro tempo sarebbe concreto il rischio di sorpasso dei nerazzurri.

L’Inter, che rimanderà a Firenze Biraghi e troverà una soluzione per Dalbert, segue da tempo anche Emerson Palmieri per la fascia sinistra. La società meneghina non molla Fares, che poteva già arrivare a Milano prima dell’infortunio al ginocchio per 12 milioni di euro.