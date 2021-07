Palmeri: “Allegri? Ha infierito senza motivo su Bonucci alzando anche la voce”

Le considerazioni del giornalista a proposito di uno dei passaggi della conferenza stampa del tecnico bianconero

“La fascia di capitano vai ai più esperti e che sono alla Juventus da più anni. Bonucci? No, Leo è andato via, non conta più, si azzerano gli anni. Se vuole la fascia può andare a comprarla e va a giocare in piazza”. Questa la stoccata riservata da Massimiliano Allegri a Leonardo Bonucci nel giorno della conferenza stampa di presentazione del suo secondo mandato bianconero. Parole che inevitabilmente hanno fatto discutere.

Ne ha parlato anche Tancredi Palmeri nel suo editoriale per TMW: "Se sul concetto di fondo espresso da Allegri si può essere d’accordo (e anche non lo si fosse, chissene, è Allegri che decide e fa giustamente come gli pare), cioè che stupisce però è come abbia appunto infierito, e senza che ce ne fosse motivo.

Allegri come chi non dimentica un antico sgarro e ci gode nel fartela pesare col sorriso, un sorriso piuttosto corrosivo come si vede nel video, dove lo stesso mister sale di tono di voce e perde la leggerezza per ribadire un concetto che in verità sembrava già abbastanza chiaro. Insomma, un Allegri che non fa prigionieri anche con chi ha perdonato: del resto Bonucci tornò nel 2018 con Max, e in una partita ebbe pure la fascia. Perdonato, ma non dimenticato, ed evidentemente i pieni poteri ricevuti da Agnelli consentono anche di far fuoriuscire un livore malcelato".