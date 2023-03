Palmeri: “Benfica? Inter per valori in leggero vantaggio. Anche se…”

Le parole del giornalista: "Cominciando in Portogallo, servirà un eccezionale lavoro di preparazione mentale da parte di Simone Inzaghi"

Marco Astori

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri, giornalista, ha parlato così in vista di Benfica-Inter, sfida dei quarti di finale di Champions League: "Con i nerazzurri si tratta sempre di capire con quale versione si ha a che fare. Se quella bella del Camp Nou; se quella immarcescibile dell’andata contro il Porto; o se quella emotivamente fragile de 2 punti su 15 contro le piccole nel 2023; o perfino quella raccogliticcia del ritorno a Porto, che sì si è sacrificata ma soprattutto ha tirato a campare fino al fischio finale. Se consideriamo i valori sulla carta e poi quelli complessivi espressi in stagione, l’Inter merita un leggero vantaggio per la maggiore ricchezza di opzioni.

Poi però va tenuto in considerazione in ordine sparso che: il Benfica ha stracciato la Juventus, e ha mandato al secondo posto il PSG, costringendolo all’Ottavo contro il Bayern; sul piano puramente del gioco, è giusto considerare il Benfica un Napoli minore per l’inarrestabilità del gioco espresso. E dunque ciò vuol dire che l’Inter per farcela deve esprimere quello stesso tipo di partita intensa e perfetta fatta contro il Napoli.

Anche se come detto l’altro rischio maggiore è che dovrà cominciare al Da Luz: partendo da San Siro, sarebbe potuta andare a Lisbona in una situazione come minimo di equilibrio; così invece è alta la possibilità di tornare a San Siro già costretti a rincorrere, non esattamente la migliore ipotesi per una squadra appunto fragile psicologicamente come l’Inter. Cominciando in Portogallo, servirà un eccezionale lavoro di preparazione mentale da parte di Simone Inzaghi".