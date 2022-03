Palmeri: “Chelsea in vendita, cambiano i piani dell’Inter: fatto più di un pensierino…”

La cessione della società da parte di Abramovich e il passaggio di proprietà del Chelsea cambia i piani dell'Inter

Alessandro De Felice

Il futuro del Chelsea cambia i piani dell'Inter. Nell'appuntamento con l'editoriale su Tuttomercatoweb, il giornalista Tancredi Palmeri rivela indiscrezioni sulla cessione della società londinese:

"La valutazione che Abramovich aveva fatto del Chelsea sembrava astrusa: 3 miliardi di €, per metà composta dai debiti dovuti dalla società al proprietario. Ma in verità la solidità patrimoniale, il brand internazionale e la deadline del 18 marzo per presentare le offerte, hanno richiamato un numero impressionante di acquirenti, un numero rilevante a prescindere e ancora di più considerando la dimensione mostruosa dell’affare in ballo, e il fatto in sé di trovare così tanti offerenti per un club di calcio in così poco tempo.

Circa una quindicina le offerte pervenute alla banca d’affari incaricata della cessione dopo il nullaosta del governo inglese, ed è davvero clamoroso considerando che tutto è avvenuto in nemmeno una settimana. E le offerte oscillano intorno ai 3 miliardi di valutazione, senza batter ciglio, con una discrepanza di un paio di centinaia di milioni tra le varie proposte. Rimane senza dubbio la trattativa di cessione di un club più veloce della storia del calcio, ed è ancora più incredibile considerando che potrebbe essere la più costosa.

La preferenza politica è a favore delle offerte anglosassoni, il che potrebbe deporre in positivo per una delle poche già accertate, ovvero una delle americane proveniente dal patron Tom Ricketts, padrone dei Cubs. E potrebbero esserci anche altri fondi americani, che chissà non facciano poi cambiare orientamento per la Superlega, che proprio a fondi statunitensi era legata".

Il cambio di proprietà interessa da vicino anche l'Inter:

"L’ennesimo ribaltone dei Blues cambia i piani di chi sperava di planare sulle occasioni a Stamford Bridge: ormai Christensen si è accasato al Barcellona, potrebbe andare via anche Ruediger magari alla Juventus, ma i bianconeri speravano soprattutto di mettere le mani su Jorginho a prezzo di saldo, mentre l’Inter aveva fatto più di un pensierino a un prestito di ritorno per un Lukaku imbattutosi nel secondo ciclone societario in due anni. Invece il Chelsea onorerà i suoi impegni finanziari - ma magari sarà comunque scontento di Lukaku, per quello magari basta l’opinione di Tuchel…".