Palmeri: “Curioso che finché CR7 era alla Juve il suo acquisto non era un fallimento e ora…”

Da salvatore della patria juventina a diseredato. In poche ore, è cambiato il mondo intorno a Cristiano Ronaldo, ormai ex giocatore della Juventus. Tancredi Palmeri ha ironizzato sul cambiamento di giudizi attorno all'attaccante portoghese, scrivendo:

"Oh finché Cristiano Ronaldo era alla Juventus il suo acquisto non era mai stato un fallimento o deludente. Adesso che va via invece sì. Curioso".