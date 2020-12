Palmeri: “Uno il vero grande incontrovertibile errore di Conte. Prenda esempio da… Mou”

Nel corso del suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha elogiato la prestazione dell’Inter di ieri sera, ma ha spiegato cosa Antonio Conte deve ancora sistemare: “Quello che Conte può correggere è non fare male a sé stesso e alla squadra pur di far valere il punto, quello sì. Come con Eriksen, l’unico vero grande incontrovertibile errore dell’anno e mezzo di Conte. Che può essere meno congeniale al 3-5-2 ma vivaddio si tratta pur sempre di uno dei cinque migliori numeri 10 in circolazione.

Anche Mourinho sapeva prendere scelte impopolari per il bene del gruppo. Come quando a fine gennaio 2010 per alcune settimane mise in panchina un Eto’o malandato dalle rilassatezze della Coppa d’Africa, tra la sorpresa generale, ma con il fine di recuperarlo al meglio, soprattutto dal punto di vista mentale e del sacrificio – una scelta che la storia ha mostrato quanto abbia portato all’incasso. Anche quell’Inter veleggiava in mezzo al rumore dei nemici. Dunque da questo punto di vista Conte può prendere esempio. Ma alla fine della fiera venivano prese decisioni solo ed esclusivamente per fare rendere tutti al meglio. Su questo, Conte può e deve ancora correggere”.